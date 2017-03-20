ЗСУ отримали снайперські гвинтівки українського виробництва
Про це повідомляє "Народна Армія".
"Снайперська гвинтівка VPR-338 призначена для ураження малорозмірних цілей на відстані до 1300 м і матеріальних об’єктів (радіостанцій середньої потужності, літаків і вертольотів на стоянці) на відстані 1500 м. Гвинтівка має ручне перезаряджання. Її вага без патронів становить 9,8 кг, до того ж вона забезпечує темп стрільби в 15 пострілів за хвилину. Гвинтівка VPR-308, окрім того, що відрізняється калібром, значно легша (близько 7 кг) і має меншу прицільну дальність: 900 м", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в українських гвинтівках реалізовано низку нових для України конструктивних рішень.
Наголошується, що вони мають високу точність стрільби.
Нагадаємо, раніше українські конструктори успішно випробували нову партію протитанкових ракет.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків