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ЗСУ отримали снайперські гвинтівки українського виробництва

В українських гвинтівках реалізовано низку нових конструктивних рішень
На озброєні Збройних Сил України з’явилися снайперські гвинтівки українського виробництва VPR-308 та VPR-338
ЗСУ отримали снайперські гвинтівки українського виробництва Фото:rbc.ua

Про це повідомляє "Народна Армія".

"Снайперська гвинтівка VPR-338 призначена для ураження малорозмірних цілей на відстані до 1300 м і матеріальних об’єктів (радіостанцій середньої потужності, літаків і вертольотів на стоянці) на відстані 1500 м. Гвинтівка має ручне перезаряджання. Її вага без патронів становить 9,8 кг, до того ж вона забезпечує темп стрільби в 15 пострілів за хвилину. Гвинтівка VPR-308, окрім того, що відрізняється калібром, значно легша (близько 7 кг) і має меншу прицільну дальність: 900 м", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в українських гвинтівках реалізовано низку нових для України конструктивних рішень.

Наголошується, що вони мають високу точність стрільби.

Нагадаємо, раніше українські конструктори успішно випробували нову партію протитанкових ракет.

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20 03 2017 07:48
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