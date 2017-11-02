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ЗСУ отримали від "Укроборонпрому" 2139 одиниць техніки у 2016 році

Українські військові отримали за рік 109 одиниць нової та модернізованї бронетанкової техніки
Державний концерн "Укроборонпром" у 2016 році передав військовим 2139 одиниць нового та модернізованого ОВТ.
ЗСУ отримали від "Укроборонпрому" 2139 одиниць техніки у 2016 році Фото: ukroboronprom.com.ua

З них бронетанкової техніки – 109 одиниць; озброєння повітряних сил та ППО – 36 одиниць; ракетно-артилерійського – 766 одиниць, ракет та боєприпасів – 712; спеціальної техніки, засобів зв'язку, радіоелектронної боротьби та навігації – 516 одиниць.

Як повідомляє прес-служба концерну, "Укроборонпром" проводить ґрунтовний аналіз використання української зброї та техніки у боях під Авдіївкою для покращення її характеристик. Спеціалісти здійснюють роботу по аналізу за такими характеристиками, як точність, дальність і швидкість прицілювання, витривалість у складних умовах, моторесурс і потужність бронетехніки.

На основі зібраних даних заводи "Укроборонпрому" вносять зміни. У держконцерні нагадали, що БТР-4 після реальних боїв отримав понад 900 змін і вдосконалень на основі побажань військових. Цей досвід "Укроборонпром" переносить і на іншу техніку.

Також у 2016 році ДП "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", зробило для Збройних сил України понад півсотні нових БТР-3.

Нагадаємо, "Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України.

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11 02 2017 14:58
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