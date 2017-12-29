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ЗСУ отримали від Укроборонпрому 4 тисячі одиниць техніки у 2017 році

З них 2053 - абсолютно нове та модернізоване озброєння
Державний концерн Укроборонпром у 2017 році передав до Збройних сил України, Нацгвардії та інших силових структур 3 673 одиниць військової техніки та озброєння.
ЗСУ отримали від Укроборонпрому 4 тисячі одиниць техніки у 2017 році Фото: ukroboronprom.com.ua

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

З них 2053 - абсолютно нове та модернізоване озброєння. 

"У 2017 році завдяки роботі понад 130 підприємств концерну Укроборонпром виконав державне оборонне замовлення на 100%. Українські війська отримали танки, БМП, літаки, артилерію, протитанкові ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони та іншу бойову техніку і зброю", - йдеться у повідомленні.

Також було відновлено близько 150 танків різних модифікацій, вироблено десятки нових БТР-4 та БТР-3 від "ХКМБ ім. Морозова" та "Київського бронетанкового заводу", нові радіолокаційні станці та засоби радіоелектронної безпеки від запорізької "Іскри", ракетне озброєння від КБ "ДККБ "Луч" і ДАХК "Артем".

Крім того, в 2017 році на озброєння Збройних сил України було прийнято легкий переносний ракетний комплекс "Корсар", розроблений ДП "Державне Київське Конструкторське Бюро "Луч", що входить до складу Укроборонпрому. Це дозволило створити умови для серійного виробництва "Корсару".

Загалом за 2017 рік на озброєння української армії було прийнято понад 10 видів озброєння та військової техніки, створених підприємствами Укроборонпрому.

Зазначимо, раніше "Укроборонпром" підписав контракт на $150 млн з фейковим інвестором.

Нагадаємо, наприкінці серпня легкий переносний ракетний комплекс "Корсар", розроблений конструкторським бюро "Луч", було прийнято на озброєння Збройних Сил України.

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29 12 2017 18:29
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