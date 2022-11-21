ЗСУ отримають від Литви снаряди калібру 155 мм - міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва найближчим часом надійшле українцям партію снарядів калібру 155 мм, а також протягом місяця партію зимової форми.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва найближчим часом надійшле українцям партію снарядів калібру 155 мм, а також протягом місяця партію зимової форми. За його інформацією, Агентство оборонних ресурсів КАМ вже уклало контракти з виробниками на відновлення та збільшення цих запасів снарядів.

"Буде й інша допомога, але ми не про все можемо розповідати. Також на наступний рік будуть підписані контракти з литовським бізнесом, який виробляє необхідну Україні військову техніку. Звісно, якщо виробники будуть готові і зможуть збільшити свій виробничий потенціал", - написав литовський міністр на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Анушаускас повідомив, що Литва вже надала Україні та українським біженцям допомогу на понад 640 млн євро, і більше третини з цієї суми - 232 млн євро - становить військова допомога.