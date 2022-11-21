ЗСУ отримають від Литви снаряди калібру 155 мм - міністр оборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва найближчим часом надійшле українцям партію снарядів калібру 155 мм, а також протягом місяця партію зимової форми. За його інформацією, Агентство оборонних ресурсів КАМ вже уклало контракти з виробниками на відновлення та збільшення цих запасів снарядів.
"Буде й інша допомога, але ми не про все можемо розповідати. Також на наступний рік будуть підписані контракти з литовським бізнесом, який виробляє необхідну Україні військову техніку. Звісно, якщо виробники будуть готові і зможуть збільшити свій виробничий потенціал", - написав литовський міністр на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Анушаускас повідомив, що Литва вже надала Україні та українським біженцям допомогу на понад 640 млн євро, і більше третини з цієї суми - 232 млн євро - становить військова допомога.
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