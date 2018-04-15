ЗСУ перетворилися на одну з найефективніших армій в Європі, – Порошенко
"За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити українську армію, а й перетворити наші Збройні Сили на одну з найбільш ефективних армій у Європі. Чергове підтвердження цьому – участь групи українських десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Республіці Польща. Саме наші військові, які захищають незалежність та територіальну цілісність України на Сході, показали найкращі результати", – зазначив Порошенко.
Президент також наголосив, що "український воїн на сході сьогодні захищає не лише українську землю – він захищає свободу, демократію та європейські цінності нашого цивілізаційного вибору – Європейського Союзу".
Нагадаємо, Порошенко анонсував перетворення антитерористичної операції на сході України в операцію Об'єднаних сил.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее