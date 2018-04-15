ЗСУ перетворилися на одну з найефективніших армій в Європі, – Порошенко За словами президента, за чотири роки українську армію вдалося не лише відродити, але й зробити однією з найкращих

Коментуючи підсумки курсу контр-штурмових дій для малих груп S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) в Польщі, президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України стали однією з найбільш ефективних армій в Європі.

Фото: unian.ua

"За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити українську армію, а й перетворити наші Збройні Сили на одну з найбільш ефективних армій у Європі. Чергове підтвердження цьому – участь групи українських десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Республіці Польща. Саме наші військові, які захищають незалежність та територіальну цілісність України на Сході, показали найкращі результати", – зазначив Порошенко. Президент також наголосив, що "український воїн на сході сьогодні захищає не лише українську землю – він захищає свободу, демократію та європейські цінності нашого цивілізаційного вибору – Європейського Союзу". Нагадаємо, Порошенко анонсував перетворення антитерористичної операції на сході України в операцію Об'єднаних сил.

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