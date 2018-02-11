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ЗСУ провели бойові стрільби з ракетних комплексів

Мета комплексних навчань та випробувань - відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони
Військові провели навчання з бойовими стрільбами зенітно-ракетних комплексів С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полігоні Збройних сил "Ягорлик".
ЗСУ провели бойові стрільби з ракетних комплексів Фото: facebook.com/v.muzhenko

У навчаннях брали участь підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та зенітно-ракетні війська повітряних сил ЗСУ.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, мета комплексних навчань та випробувань - відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони.

"Визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони", - повідомляє прес-служба РНБО.

Також Турчинов написав, що система ППО України до 2014 року зазнала найбільших втрат та руйнування, тому відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони країни.

Нагадаємо, що в серпні на півдні Одеської області відбулися успішні випробування крилатої ракети українського виробництва.

 

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02 11 2018 13:57
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