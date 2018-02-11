ЗСУ провели бойові стрільби з ракетних комплексів
У навчаннях брали участь підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та зенітно-ракетні війська повітряних сил ЗСУ.
За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, мета комплексних навчань та випробувань - відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони.
"Визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони", - повідомляє прес-служба РНБО.
Також Турчинов написав, що система ППО України до 2014 року зазнала найбільших втрат та руйнування, тому відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони країни.
Нагадаємо, що в серпні на півдні Одеської області відбулися успішні випробування крилатої ракети українського виробництва.
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