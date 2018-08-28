Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЗСУ: В боях під Іловайськом загинуло понад 200 військових РФ

За його словами, також близько 300 військовослужбовців РФ, які брали участь у контрнаступі і блокуванні Іловайська, були поранені
Під час бойових дій в районі Іловайська Донецької області 24-29 серпня 2014 року загинуло більше двох сотень росіян.
ЗСУ: В боях під Іловайськом загинуло понад 200 військових РФ Іловайськ. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

"По інформації отриманій від різних розвідувальних органів і за результатами нашої роботи під час Іловайських подій загинуло трохи більше 200 військовослужбовців Російської Федерації", - заявив полковник начальник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов під час прес-конференції 28 серпня, інформує "Українська правда".

Ноздрачов у 2014 році займався співпрацею з місцевим населенням в Іловайську.

Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2018 14:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.