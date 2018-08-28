CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час бойових дій в районі Іловайська Донецької області 24-29 серпня 2014 року загинуло більше двох сотень росіян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ: В боях під Іловайськом загинуло понад 200 військових РФ
За його словами, також близько 300 військовослужбовців РФ, які брали участь у контрнаступі і блокуванні Іловайська, були поранені
Іловайськ. Фото: facebook.com/dostali.hvatit
"По інформації отриманій від різних розвідувальних органів і за результатами нашої роботи під час Іловайських подій загинуло трохи більше 200 військовослужбовців Російської Федерації", - заявив полковник начальник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов під час прес-конференції 28 серпня, інформує "Українська правда".
Ноздрачов у 2014 році займався співпрацею з місцевим населенням в Іловайську.
Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.
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