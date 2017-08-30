ЗСУ включили в топ-30 найкращих армій світу Перше місце в рейтингу зайняла армія США

Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг найкращих армій світу, в цьому році помістила Україну на 30-те місце (між Швецією і М'янмою).

Фото: president.gov.ua

Перше місце в рейтингу зайняла армія США, 2-ге - Росія, повідомляє сайт Міністерства оборони. У першу десятку також увійшли Великобританія, Японія, Туреччина, Німеччина і Єгипет. Всього в рейтингу 133 країни. Відзначається, що для створення рейтингу компанія провела комплексне дослідження, під час якого враховувала більш ніж 50 факторів. Країни, що володіють ядерним арсеналом, отримували бонусні бали. Також додаткові бали отримували країни-члени НАТО. Нагадаємо, що Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.

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