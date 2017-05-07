Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЗСУ вперше з 1992 року проведуть 120 навчань зенітно-ракетних підрозділів з підготовки до відбиття ударів

Зокрема у Херсонській області пройдуть навчання з бойовою стрільбою підрозділів, озброєних зенітно-ракетним комплексом "Бук-М1"
Україна вперше почала підготовку зенітно-ракетних підрозділів до відбиття серії масованих ударів противника з повітря.
ЗСУ вперше з 1992 року проведуть 120 навчань зенітно-ракетних підрозділів з підготовки до відбиття ударів Фото: facebook.com/ato.news

Про це заявив в інтерв'ю начальник зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України Дмитро Карпенко, інформує прес-служба Міноборони.

"Важливим у нинішньому процесі бойової підготовки є те, що ми почали готувати зенітні ракетні підрозділи до відбиття серії масованих ударів противника з повітря. Таке не практикувалося з 1992 року", - підкреслив Карпенко.

Він зазначив, що в поточному році планується провести близько 120 командно-штабних тактичних навчань і занять зенітно-ракетних підрозділів. Відбудуться також 3 тактичні навчання з бойовою стрільбою, зокрема в липні на полігоні "Шабла" (Болгарія) відбудуться спільні болгарсько-українські навчання підрозділів протиповітряної оборони з бойовою стрільбою.

Також у поточному році в Херсонській області будуть проведені контрольні літні випробування зенітних керованих ракет, де пройдуть тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів, озброєних зенітно-ракетним комплексом "Бук-М1".

При цьому глава зенітно-ракетних військ ПС ЗСУ запевняє, що Україна на даний момент досить захищена від ударів противника з повітря. За його словами, зараз у районі проведення АТО на Донбасі знаходиться потужне угруповання зенітно-ракетних військ, здатне відбити масовану атаку авіації, крилатих ракет супротивника.

Нагадаємо, на вересень 2017 року заплановано спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2017". Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що спільні російсько-білоруські навчання можуть бути підготовкою до наступальної операції. Згодом президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Петра Порошенка, що навчання "Захід-2017" не перетворяться на підготовку до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Харківський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підготував до передачі чергову партію основних бойових танків Т-80 для високомобільних десантних військ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2017 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.