ЗСУ вперше з 1992 року проведуть 120 навчань зенітно-ракетних підрозділів з підготовки до відбиття ударів
Про це заявив в інтерв'ю начальник зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України Дмитро Карпенко, інформує прес-служба Міноборони.
"Важливим у нинішньому процесі бойової підготовки є те, що ми почали готувати зенітні ракетні підрозділи до відбиття серії масованих ударів противника з повітря. Таке не практикувалося з 1992 року", - підкреслив Карпенко.
Він зазначив, що в поточному році планується провести близько 120 командно-штабних тактичних навчань і занять зенітно-ракетних підрозділів. Відбудуться також 3 тактичні навчання з бойовою стрільбою, зокрема в липні на полігоні "Шабла" (Болгарія) відбудуться спільні болгарсько-українські навчання підрозділів протиповітряної оборони з бойовою стрільбою.
Також у поточному році в Херсонській області будуть проведені контрольні літні випробування зенітних керованих ракет, де пройдуть тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів, озброєних зенітно-ракетним комплексом "Бук-М1".
При цьому глава зенітно-ракетних військ ПС ЗСУ запевняє, що Україна на даний момент досить захищена від ударів противника з повітря. За його словами, зараз у районі проведення АТО на Донбасі знаходиться потужне угруповання зенітно-ракетних військ, здатне відбити масовану атаку авіації, крилатих ракет супротивника.
Нагадаємо, на вересень 2017 року заплановано спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2017". Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що спільні російсько-білоруські навчання можуть бути підготовкою до наступальної операції. Згодом президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Петра Порошенка, що навчання "Захід-2017" не перетворяться на підготовку до вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що Харківський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підготував до передачі чергову партію основних бойових танків Т-80 для високомобільних десантних військ.
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