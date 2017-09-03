ЗСУ виявили снайперську групу бойовиків, одного ліквідували

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 69 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, втрат серед військових ЗСУ немає.

На Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Мар'їнку, Чермалик та Павлопіль. З гранатометів терористи били по Водяному і Гнутовому. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони обстріляли Лебединське, Павлопіль, Новогригорівку, Гнутове і Широкине. По Широкиному, Водяному і Гнутовому вогонь вели БМП сепаратистів. По Новотроїцькому бив снайпер.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

"Під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Одного снайпера знищено", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку з 122 мм артилерії бойовики неодноразово обстрілювали Зайцеве. З мінометів різних калібрів - Верхньоторецьке, Майорськ, Новгородське, Авдіївку, Луганське. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - Верхньоторецьке, Піски, Невельське, Кам'янку, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцевому і Новгородському вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з 120 мм мінометів сепаратисти вели вогонь по Новоолександрівці, Попасній і Троїцькому, а зі стрілецької зброї обстріляли Кримське і Станицю Луганську.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО поранені четверо українських військових, ще троє травмовані.

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