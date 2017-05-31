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ЗСУ з опівночі дотримуватимуться тиші, якщо не буде серйозної загрози

ЗС України віддало відповідне розпорядження
Збройні сили України з 1 червня будуть дотримуватись "режиму тиші" у зоні АТО.
ЗСУ з опівночі дотримуватимуться тиші, якщо не буде серйозної загрози Фото: AFP

Про це повідомляє прес-служба української сторони Спільного центру з контролю та координації.

"Українська сторона, безумовно дотримуючись Мінських домовленостей, підтримує прагнення щодо дотримання "Режиму тиші" вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, 31 травня керівництво ЗС України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.

"Втім, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних мешканців, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові, виключно у відповідь, застосувати зброю", - підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, що минулої доби російсько-терористичні бандформування здійснили 44 обстріли позицій ЗСУ, з них 8 із забороненого мінськими угодами озброєння. Один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще п’ять отримали поранення.

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31 05 2017 20:17
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