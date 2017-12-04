Зубко назвав головну причину аварії на шахті "Степова"
За його словами, порушення в роботі систем провітрювання, безпеки УТАС та УДК (уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами) та порушення в питаннях охорони праці стали ключовими причинами аварії на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля".
"Недостатнє провітрювання в три рази менше норми стало передумовою вибуху. Кабельна продукція не відповідає вимогам. Не спрацювали система УТАС і УГК, які давали збої понад двадцяти разів з 20 лютого по 2 березня. Питання охорони праці було порушене", – повідомив він.
Зубко підкреслив, що для того, щоб у подальшому не допустити повторення подібних аварій, необхідно вирішити питання блокування рахунків шахт, через яке охорона праці недостатньо фінансується.
Кабмін затвердив звіт комісії та доручив передати його правоохоронним органам, а також врахувати висновки та пропозиції при підготовці програми розвитку вугільного сектору.
На сторінці у Facebook Зубко опублікував докладний список причин, які привели до аварії на шахті.
Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.
Гірники, які вижили після вибуху, розповіли деталі інциденту.
Депутати Львівської облради виділили додаткові 1,7 млн грн на одноразові виплати постраждалим від вибуху на шахті "Степова" та сім'ям загиблих гірників.
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