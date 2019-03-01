CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розглядають можливість внесення змін до державних будівельних норм щодо зупинок громадського транспорту. Зокрема, там пропонують облаштовувати кінцеві та пересадочні зупинки електронними табло та санвузлами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зупинки громадського транспорту в Україні можуть обладнати туалетами та електронними табло
Відповідний проект державних будівельних норм наразі розробляється
Фото: facebook.com/filatovborys
"Зокрема, облаштовувати на таких кінцевих зупинках маршрутів та зупинках в місцях перетину декількох видів транспорту - громадські санвузли, електронні табло з розкладом руху, схеми та карти мікрорайонів, банкомати тощо", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
За його словами, відповідний проект державних будівельних норм наразі розробляється. Після його затвердженні всі нові зупинки громадського транспорту будуватимуть із санвузлами та електронними табло. Існуючі зупинки облаштовуватимуть поступово, під час проведення реконструкції.
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03 01 2019 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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