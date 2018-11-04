"Зупинимо гонку озброєнь?": Трамп звернувся до Росії

"Росія потребує нашої допомоги для своєї економіки. Ми легко можемо це зробити, всім треба працювати разом"

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter поділився думками щодо відносин з Росією.

"Наші відносини з Росією зараз небачено погані, навіть гірші, ніж за часів холодної війни. Так бути не повинно. Росія потребує нашої допомоги для своєї економіки. Ми легко можемо це зробити, всім треба працювати разом. Зупинимо гонку озброєнь?", - написав Трамп у Twitter.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп у своєму Twitter оголосив про ракетний удар по Сирії.

"Росія обіцяє збивати всі ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" (ракети, - ред.). Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!", - написав Трамп.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що в разі ракетного удару по Сирії існує ризик знищення доказів застосування хімзброї.

Нагадаємо, що ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушила з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу.

Посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.