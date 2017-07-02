Зупинити агресію Росії в Авдіївці закликала Рада парламенти світу

Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Росії проти України.

За відповідне рішення проголосувало 258 народних депутатів, - повідомляє Еспресо.TV.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що прийняття цього звернення обумовлене потребою забезпечити припинення ескалації збройної агресії Росії проти України та невибіркових нападів бойовиків так званої "ДНР" і російських військових на місто Авдіївка Донецької області, неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту в районах Донецької та Луганської області, дотримання режиму припинення вогню.

Також прийняття звернення обумовлене неприпустимістю допущення гуманітарної катастрофи, що складається в місті Авдіївка Донецької області та необхідністю засудження застосування нападів невибіркового характеру і зброї невибіркової дії та інших заборонених засобів і методів ведення війни в місцях скупчення або проживання цивільного населення збройними підрозділами Росії.

Рада закликала парламенти іноземних держав, міжнародних організацій до засудження Росії за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, навмисну руйнацію іррегулярними та регулярними збройними формуваннями Російської Федерації міста Авдіївка Донецької області та варварські напади на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення.

Також парламентарі доручили Генеральній прокуратурі України надіслати до Міжнародного кримінального суду матеріали і документи, які свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права під час ескалації збройної агресії Росії.

Як повідомляв iPress.ua, бойовики випустили по Авдіївці понад 7500 боєприпасів. За період ескалації місто пережило 13 штурмів.

Нагадаємо, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки.

ЯК наслідок, десять українських військовослужбовців загинули під час загострення конфлікту в Авдіївці, ще 66 зазнали поранень.