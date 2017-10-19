"Зупинити війну на дорогах": Аваков просить Раду посилити санкції за порушення ПДР

За словами міністра, всі необхідні поправки та уточнення до чинних законів МВС вже внесло до парламенту

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за різке посилення наявних санкцій за порушення правил дорожнього руху.

Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook заявляє про необхідність до кінця року затвердити Верховною Радою закони, які дозволять повсюдно застосовувати автоматичну відеофіксацію порушень і жорсткі штрафи за них, а також радикально посилити покарання за водіння автомобіля в нетверезому стані.

"Я прошу парламент найближчими тижнями дати МВС цей інструмент регулювання. Усі поправки та уточнення до чинних законів, що дозволяють реально радикально зупинити "війну на дорогах", нами внесено та узгоджено з профільним комітетом Верховної Ради", - заявив міністр.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії п'ятеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Відео моменту ДТП в Харкові.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Сьогодні суд арештував Олену Зайцеву.