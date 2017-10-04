Зураб Аласанія очолив Суспільне мовлення
Такими стали результати другого туру голосування, у якому Аласанія отримав 10 голосів, а Наливайко – 7, повідомляє "Громадське".
У першому турі однакову кількість, 8 голосів, набрали Зураб Аласанія та Олег Наливайко, за Романа Вибрановського було подано один голос.
Зазначимо, на посаду голови НСТУ претендували 8 кандидатів: Зураб Аласанія, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Зорка, Олександр Зирін, Олександр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сієрант.
Суспільне, за словами Аласанії - це для вітчизняної журналістики буде "той нуль, від якого почнеться відлік".
"Це надія на незалежність від усіх. Це перша й основна ціль. Як не дивно, за 25 років незалежності країни ми не маємо незалежних медіа. Одні були провладні і вони підтримували владу, а не державу. Плюс всі медіа роблять продукт, але для розваги, а коли настає момент вкрай важливий для країни, форс-мажорний такий: вибори або війна - вони працюють за стандартами свого власника і підтримують його. Тому ми маємо таку токсичну тему в країні. А потім люди заходять в інтернет і беруть що завгодно, неперевірену, без фактчекінгу, без нічого інформацію", - зауважував Аласанія в інтерв'ю для iPress.ua.
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Нагадаємо, 1 листопада Аласанія написав заяву про звільнення за власним бажанням. Своє рішення він пояснив тим, що Міністерство фінансів включило бюджет Євробачення-2017 у бюджет Національного суспільного телебачення України. В результаті з 1,2 млрд гривень, які передбачені законом для НСТУ, у компанії з урахуванням усіх виплат залишиться тільки 193 млн гривень на розвиток. Через кілька днів Аласанію звільнили.
Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) повинна об'єднати всі державні телерадіокомпанії.
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