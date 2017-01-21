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Зустріч Порошенка з Трампом може відбутися в кінці лютого, - посол

Чалий наголосив, що в України "є питання, які вже треба обговорити найближчим часом"
Президент України Петро Порошенко та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп можуть провести зустріч наприкінці лютого.
Зустріч Порошенка з Трампом може відбутися в кінці лютого, - посол Валерій Чалий. Фото: iwp.org.ua

Візит Порошенка до США планується на кінець лютого, опрацьовується можливість зустрічі на вищому рівні українського президента з американським колегою.

"Україна буде головувати в Раді безпеки ООН і, очевидно, може бути участь Президента. Ми будемо намагатися запропонувати американській стороні використовувати цю можливість для зустрічі на Двосторонньому рівні... Це абсолютно було б природно, тому що для нас є питання, які вже треба обговорити найближчим часом", – заявив посол України в США Валерій Чалий в ефірі "112 Україна", інформує УНН.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду. Під час своєї промови Трамп пообіцяв змінити курс Америки та всього світу. Також 45-ий президент США запевнив, що зітре з лиця землі ісламських терористів.

Президент України Петро Порошенко, в чвою чергу, привітав Дональда Трампа з інавгурацією і як 45-го президента США.

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21 01 2017 16:22
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