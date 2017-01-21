Зустріч Порошенка з Трампом може відбутися в кінці лютого, - посол

Чалий наголосив, що в України "є питання, які вже треба обговорити найближчим часом"

Президент України Петро Порошенко та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп можуть провести зустріч наприкінці лютого.

Візит Порошенка до США планується на кінець лютого, опрацьовується можливість зустрічі на вищому рівні українського президента з американським колегою.

"Україна буде головувати в Раді безпеки ООН і, очевидно, може бути участь Президента. Ми будемо намагатися запропонувати американській стороні використовувати цю можливість для зустрічі на Двосторонньому рівні... Це абсолютно було б природно, тому що для нас є питання, які вже треба обговорити найближчим часом", – заявив посол України в США Валерій Чалий в ефірі "112 Україна", інформує УНН.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду. Під час своєї промови Трамп пообіцяв змінити курс Америки та всього світу. Також 45-ий президент США запевнив, що зітре з лиця землі ісламських терористів.

Президент України Петро Порошенко, в чвою чергу, привітав Дональда Трампа з інавгурацією і як 45-го президента США.