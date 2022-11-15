Зустріч представників розвідслужб США та рф в Анкарі вважають вкладом у глобальний мир

Зустріч директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Білла Бернса і директора служби зовнішньої розвідки рф сєргєя наришкіна в Анкарі є ще одним внеском Туреччини у глобальний мир.

Як повідомляє TRT Haber, зустріч відбулася вчора в Анкарі.

"Ця зустріч додала ще один важливий внесок Туреччини та президента Реджепа Таїпа Ердогана у глобальний мир", – сказав керівник директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун у коментарі Associated Press.

Він також зазначив, що на зустрічі обговорювалися загрози міжнародній безпеці, особливо використання ядерної зброї.

"Туреччина, яка раніше збирала міністрів закордонних справ України та росії та виступала посередником в укладенні "зернової угоди", продовжить мирні переговори з усіма сторонами та без вагань проявить ініціативу в цьому процесі", – підкреслив Алтун.

У Білому домі вказали на те, що у ході зустрічі обговорювалося питання ядерної небезпеки та ув'язнених американців.