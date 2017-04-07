ПОЛІТИКА НОВИНИЗустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін і Трамп зустрінуться 7 липня, - Ушаков
Зустріч пройде в Німеччині
Фото:gre4kainfo.com
"Узгоджена на сьоме (липня - ред.)", - повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков, відповідаючи на відповідне питання, інформує "Інтерфакс-Україна".
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в рамках саміту G20, який відбудеться у Німеччині. Видання CNN писало, що політики планують обговорити питання України.
Зазначимо, канцлер ФРН, президент Франції і прем'єр Італії не ставлять завданням ізоляцію Дональда Трампа в ході саміту G20 через його рішення вийти з Паризької кліматичної угоди і збираються продовжувати співпрацю з різних тем.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.
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