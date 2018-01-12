Зустріч Трампа і Путіна можлива лише після повернення українських моряків і суден, - Держдеп
"Держсекретар США заявив, що Росія має повернути українські судна та військовослужбовців перед тим, як адміністрація розгляне проведення перенесеної зустрічі Трампа і Путіна", - цитує CNN слова держсекретаря на полях саміту G20 у Буенос-Айресі.
Разом з тим, помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що представники адміністрації США вийшли на контакт з адміністрацією Кремля після скасування зустрічі Путіна і Трампа, інформує "ТАСС".
За словами Ушакова, вирішено було продовжити робочий діалог, в тому числі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.
На уточнююче питання про те, з чийого боку виходила ініціатива таких контактів, Ушаков відповів: "Від американців".
При цьому, Ушаков не зміг припустити, коли мова може знову піти про зустріч лідерів.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.
Президент України Петро Порошенко вважає, що скасування його колегою з США Дональдом Трампом зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним є свідченням потрапляння останнього в повну ізоляцію.
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