Зустріч Трампа і Путіна можлива лише після повернення українських моряків і суден, - Держдеп

За словами Помпео, Трамп вирішив, що "правильним буде сказати росіянам: поверніть моряків, поверніть українську техніку, вони їхні, люди мають повернутися до своїх сімей"

Держсекретар США Майк Помпео заявляє, що зустріч президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків.

"Держсекретар США заявив, що Росія має повернути українські судна та військовослужбовців перед тим, як адміністрація розгляне проведення перенесеної зустрічі Трампа і Путіна", - цитує CNN слова держсекретаря на полях саміту G20 у Буенос-Айресі.

Разом з тим, помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що представники адміністрації США вийшли на контакт з адміністрацією Кремля після скасування зустрічі Путіна і Трампа, інформує "ТАСС".

За словами Ушакова, вирішено було продовжити робочий діалог, в тому числі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

На уточнююче питання про те, з чийого боку виходила ініціатива таких контактів, Ушаков відповів: "Від американців".

При цьому, Ушаков не зміг припустити, коли мова може знову піти про зустріч лідерів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.

Президент України Петро Порошенко вважає, що скасування його колегою з США Дональдом Трампом зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним є свідченням потрапляння останнього в повну ізоляцію.