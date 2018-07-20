Зустріч Трампа і Путіна обійшлася фінській скарбниці у понад 4 млн євро

Поки що це попередня оцінка, а підсумкова сума буде названа восени

Вартість організації зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Владіміра Путіна в Гельсінкі перевищила чотири мільйони євро.

Більшу частину суми – близько 2,7 мільйона євро – сплатить МВС Фінляндії. З цих грошей два мільйони витрачено на посилену роботу столичної поліції, решта – на роботу Центральної кримінальної поліції, Поліції безпеки та Прикордонної служби. Оборонним силам за допомогу в охороні міністерство перерахує 400 тисяч євро. Однак у цих розрахунках поки не врахована вартість використання винищувачів і військових вертольотів, а також кораблів військово-морського флоту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Другий за величиною рахунок – близько 1-1,15 мільйона євро – виставлений міністерству закордонних справ. Найбільша частина цих грошей витрачена на оренду Палацу "Фінляндія" під прес-центр та організацію його роботи: охорону, забезпечення журналістів харчуванням і технічне оснащення.

"МЗС також оплатив частину аеропортових зборів і компенсував витрати на пересування президентів. Це коштувало 150 тисяч євро", – розповідає начальник прес-служби міністерства Вагі Хяккінен.

Ще майже 250 тисяч євро заплатить Канцелярія фінського президента. Ці гроші пішли на розміщення делегації американського президента в Hilton Kalastajatorppa і самого Дональда Трампа в сусідньому гостьовому будинку, що належить державі, на забезпечення каналів зв'язку, організацію харчування та підготовку приміщень для переговорів.

Дешевше всього зустріч Трампа і Путіна обійшлася адміністрації Гельсінкі. Місто витратило на ці цілі приблизно 200 тисяч євро.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що його участь у саміті НАТО пройшла чудово, але зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним минула ще краще.

Трамп також заявив, що очікує наступної зустрічі з Путіним, після того, як вони 16 липня зустрілися в Гельсінкі.