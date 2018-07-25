ПОЛІТИКА НОВИНИБілий Дім у середу, 25 липня, заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним відклали до 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зустріч Трампа і Путіна у Вашингтоні відкладається
Президент США вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Росії має відбутися "після завершення полювання на відьом"
Фото: apnews.com
Як повідомляє AP з посиланням на радника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, це пов'язано з розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо можливої змови представників штабу Трампа з Росією.
Президент США вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним має відбутися "після завершення полювання на відьом", сказав Болтон.
Як повідомляв iPress.ua 19 липня, президент США Дональд Трамп попросив радника з питань національної безпеки Джона Болтона запросити президента РФ Володимира Путіна відвідати Вашингтон восени 2018 року.
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