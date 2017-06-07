Зустріч Трампа з Путіним "ознака поліпшення відносин" США і Росії, - Тіллерсон

Американський держсекретар Рекс Тіллерсон назвав заплановану бесіду президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіник "ознакою поліпшення відносин" США і РФ.

За словами Тіллерсона, на майбутній зустрічі президентів США і Росії на полях саміту G20 в Гамбурзі головною темою переговорів буде Сирія, проте чого саме хочуть в Москві, невідомо, інформує ВВС.

"Ми поки що на самому початку, і я б сказав, на цей момент складно сказати, які наміри Росії щодо відносин з США", - сказав він.

При цьому Тіллерсон позначив основну мету зустрічі у Німеччині: щоб Дональд Трамп і Володимир Путін "мали можливість обговорити те, як кожен з них бачить відносини між нашими країнами".

Нагадаємо, Адміністрація Президента України повідомила, що держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня з офіційним візитом відвідає Україну.

Раніше Тіллерсон заявив, що врегулювати конфлікт між Україною і Росією можна не тільки у "Мінському форматі".