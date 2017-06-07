Зустріч Трампа з Путіним "ознака поліпшення відносин" США і Росії, - Тіллерсон
За словами Тіллерсона, на майбутній зустрічі президентів США і Росії на полях саміту G20 в Гамбурзі головною темою переговорів буде Сирія, проте чого саме хочуть в Москві, невідомо, інформує ВВС.
"Ми поки що на самому початку, і я б сказав, на цей момент складно сказати, які наміри Росії щодо відносин з США", - сказав він.
При цьому Тіллерсон позначив основну мету зустрічі у Німеччині: щоб Дональд Трамп і Володимир Путін "мали можливість обговорити те, як кожен з них бачить відносини між нашими країнами".
Нагадаємо, Адміністрація Президента України повідомила, що держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня з офіційним візитом відвідає Україну.
Раніше Тіллерсон заявив, що врегулювати конфлікт між Україною і Росією можна не тільки у "Мінському форматі".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків