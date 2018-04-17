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Зварич склав присягу народного депутата

Зварич замінить у Раді Пацкана
Депутат Верховної Ради України Роман Зварич склав присягу народного депутата під час відкриття ранкового пленарного засідання парламенту у вівторок, 17 квітня.
Зварич склав присягу народного депутата Роман Зварич. Фото: УНІАН

"Перед вступом на посаду народні депутати мають скласти присягу", – зазначив спікер ВР Андрій Парубій, повідомляє "РБК-Україна".

Як відомо, Роман Зварич був включений до виборчого списку під №82 від партії "Блок Петра Порошенка". Він тимчасово не працює, не має судимості, безпартійний, проживає в Києві, зазначається на сайті ЦВК. Він також був депутатом Ради III-VI скликань – у III і IV від "Народного Руху України" і в V-VI – від "Нашої України" Віктора Ющенка. Працював міністром юстиції в урядах Юлії Тимошенко (в 2005 році) і Віктора Януковича (в 2006 році).

Нагадаємо, що 15 березня Рада позбавила депутатських повноважень Пацкана через призначення головою Рахункової палати.

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17 04 2018 12:17
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