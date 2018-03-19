Звільнені під час обміну на Донбасі українці розповіли про катування, - ООН

Під час утримування вони "перебували в нелюдських умовах", піддавались катуванням або жорстокому поводженню, сексуальному насильству

Представники управління верховного комісара ООН з прав людини поспілкувалися зі 64 українськими заручниками, звільненими 27 грудня 2017.

Як повідомляється у Доповіді ООН про права людини, усі без виключення розповіли, що під час утримування вони "перебували в нелюдських умовах", піддавались катуванням або жорстокому поводженню, сексуальному насильству, погрозам насильством і (або) порушенням гарантій справедливого судового розгляду, - інформує Громадське.

15 з 20 опитаних українців розповіли, що стосовно них застосовувалась імітація страти, іноді декілька разів, усіх їх при затриманні били.

Натомість, цивільним, яких затримувало на території, що контролюється бойовиками самоназване "міністерство держбезпеки" завжди на допити вдягали мішок на голову та кайданки.

Частину з них утримували в місцях, не пристосованих для утримання - підвал "МДБ", або завод "Ізоляція".

Катування і залякування на непідконтрольних територіях здійснювались для того, аби утримувані визнали свою вину - часто це треба було зробити на камеру.

Також утримуваним повідомляли, що тільки засуджені можуть бути обміняними, чим також змушували утримуваних обмовити себе і визнати вину.

Представники ООН також поспілкувалися зі звільненими українською владою під час обміну 27 грудня 2017.

Під час спілкування з'ясували, що 26 людей вказали, що вирішили взяти участь в обміні, оскільки не сподівалися в інший спосіб вийти на волю "через затягнуті судові процеси", а щодо них всі без виключення застосовували запобіжний захід — тримання під вартою, поки тривало досудове слідство.

В ООН стурбовані тим, що одночасне звільнення могло бути використане, "щоб примусити затриманих, які не бачили перспективи справедливого суду, визнати себе винними, навіть, якщо справи проти них були погано обгрунтовані, а доказів їхньої вини бракувало".

39 затриманих засудили напередодні обміну на підставі визнання вини та відмови від апеляції.

18 затриманих, з якими представники управління верховного комісара поспілкувались, сказали, що їм запропонували укласти угоду для визнання вини для включення їх в списки на обмін.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що дата наступного обміну полоненими на Донбасі не погоджена.