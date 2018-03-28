Звільнені з полону мають три місяці для отримання 100 тисяч допомоги
За процедурою, визначеною постановою Кабінету міністрів, спочатку Служба безпеки України має перевірити осіб, яких звільнили з полону 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року та скласти список, кому можна виплачувати ці гроші. У СБУ повідомили, що списки вже передали.
"За моєю інформацією ми передали списки тижнів зо два тому", — прокоментувала речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує Громадське.
Але у Міністерстві з питань тимчасово окупованих тетриторій та переміщених осіб ніяких списків ще не отримали.
"Можливо їх відправили, але вони чи через канцелярію ідуть, чи якось. Ще не отримали, не можемо сказати, скільки у списку людей".
Тільки після того, як МінТОТ отримує списки, Кабмін ще має колегіально затвердити процедуру, як саме ці гроші отримуватимуть звільнені з полону та які документи для цього знадобляться. Хоча зараз в опублікованій постанові є перелік документів і термін — лише півроку з дня звільнення.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 31 січня 2018 року затвердив постанову, в якій спочатку зобов’язав Міністерство соцполітики виплатити грошову допомогу звільненим з полону, проте потім внесли зміни, поклавши це зобов’язання на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб з держбюджету за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації..." .
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що дата наступного обміну полоненими на Донбасі не погоджена.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки