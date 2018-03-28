Звільнені з полону мають три місяці для отримання 100 тисяч допомоги

Кабмін ще має колегіально затвердити процедуру, як саме ці гроші отримуватимуть звільнені з полону та які документи для цього знадобляться

Звільнені з полону військові та цивільні досі не отримали фінансової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень, хоча пройшло вже три місяці з можливих шести для подання документів на цю виплату.

За процедурою, визначеною постановою Кабінету міністрів, спочатку Служба безпеки України має перевірити осіб, яких звільнили з полону 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року та скласти список, кому можна виплачувати ці гроші. У СБУ повідомили, що списки вже передали.

"За моєю інформацією ми передали списки тижнів зо два тому", — прокоментувала речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує Громадське.

Але у Міністерстві з питань тимчасово окупованих тетриторій та переміщених осіб ніяких списків ще не отримали.

"Можливо їх відправили, але вони чи через канцелярію ідуть, чи якось. Ще не отримали, не можемо сказати, скільки у списку людей".

Тільки після того, як МінТОТ отримує списки, Кабмін ще має колегіально затвердити процедуру, як саме ці гроші отримуватимуть звільнені з полону та які документи для цього знадобляться. Хоча зараз в опублікованій постанові є перелік документів і термін — лише півроку з дня звільнення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 31 січня 2018 року затвердив постанову, в якій спочатку зобов’язав Міністерство соцполітики виплатити грошову допомогу звільненим з полону, проте потім внесли зміни, поклавши це зобов’язання на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб з держбюджету за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації..." .

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що дата наступного обміну полоненими на Донбасі не погоджена.