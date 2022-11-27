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Звільнені з полону українці та сім’ї досі полонених отримали 46 млн грн

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спрямувало 41,3 млн гривень українцям, які були звільнені з російського полону. Ще 4,9 млн гривень надійшло сім’ям незаконно ув’язнених рф українських громадян.
Звільнені з полону українці та сім’ї досі полонених отримали 46 млн грн Фото: з відкритих джерел

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спрямувало 41,3 млн гривень українцям, які були звільнені з російського полону. Ще 4,9 млн гривень надійшло сім’ям незаконно ув’язнених рф українських громадян.

 

"Одноразову фінансову підтримку по 100 тис. гривень отримали ще 49 родин бранців кремля та 413 звільнених із полону. Вони були визнані Міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії росії проти України", – зазначається на сайті відомства.

 

Нагадаємо, 4 листопада Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити 107,5 млн гривень, передбачених Держбюджетом на 2022 рік міністерству. Ці кошти спрямують на соціальний захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії російської федерації.


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27 11 2022 13:10
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