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Звільнення глави ФБР не пов'язане з втручанням Росії, - віце-президент США

Пенс заявив, що він і Трамп впевнені у тому, що комітети, які проводять розслідування щодо Росії здатні належним чином виконати свою роботу
Звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ у вибори в США
Звільнення глави ФБР не пов Фото: ap.org

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Reuters.

За його словами, рішення президента Дональда Трампа про звільнення Комі було засноване лише на його переконанні у необхідності забезпечити довіру народу до ФБР.

Пенс заявив, що він і Трамп впевнені у тому, що комітети, які проводять розслідування щодо Росії здатні належним чином виконати свою роботу.

Віце-президент США також додав, що президент зараз проводить оцінку кандидатур, які можуть замінити Комі на посаді глави ФБР.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.
Лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконел заявив, що не підтримує жодних нових розслідувань можливого впливу Росії на президентські вибори в США.

Нагадаємо, що 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори  американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

Директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі вперше публічно підтвердив, що ФБР розслідує можливість втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

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10 05 2017 21:56
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