Звільненого через хабар посадовця Міноборони Львівський суд поновив на посаді

Львівський окружний адмінсуд, не чекаючи результатів розгляду апеляції, повернув на посаду начальника квартирно-експлуатаційного відділу Львова Олексія Крисевича, якого підозрювали в отриманні 15 тисяч гривень хабара.

Через помилки в оформленні документів суд двічі не брав до розгляду обвинувачення у хабарництві, однак зобов'язав Міноборони поновити Олексія Крисевича на роботі, не чекаючи результатів розгляду апеляції, повідомляє Zaxid.net.

Затримали Олексія Крисевича ще в грудні 2015 року. За версією правоохоронців, він отримав від підприємця 15 тис. грн. за підписання актів прийому-передачі квартир для учасників АТО. Втім, прокуратурі не вдалося довести його вину. Через погане оформлення документів львівські суди двічі відмовлялися прийняти матеріали обвинувачення.

По-перше, в обвинувальному акті Олексій Крисевич фігурував як підозрюваний (а не обвинувачений, як це мало б бути). По-друге, як стверджували адвокати Крисевича, у документах були суперечності у викладі фактичних обставин злочину.

"В одному випадку вказується, що підозрюваний вимагав 20 тис. грн., хоча є не зрозумілим, у кого саме; в іншому уривку зазначається, що він вимагав і отримав 15 тис. грн., однак теж не вказується, у кого саме і за яких обставин. Це свідчить про невизначеність слідчого і прокурора щодо доведеності вини у вимаганні неправомірної вигоди та в її отриманні", – заявляли на судових засіданнях захисники Олексія Крисевича.

Відтак у травні та жовтні 2016 року Франківський суд (суддя Василь Масендич) повернув документи назад у прокуратуру для належного оформлення.

Поміж тим адвокатам вдалося добитися поновлення Олексія Крисевича на старій посаді і переконати суддів, що наказ міністра оборони про звільнення Крисевича був незаконним.

"На час винесення спірних наказів розслідування кримінального провадження не було закінчено, відтак було відсутнє рішення суду, яке б набрало законної сили. Крім того висновки про вчинення ним протиправних дій ґрунтуються виключно на інформації, яка була оприлюднена в ЗМІ. Такі висновки зроблені без проведення перевірки та службового розслідування, а тому є передчасними та необґрунтованими", – заявили захисники Олексія Крисевича.

Оскільки ж Міноборони не провело службового розслідування, то суд скасував накази міністра про звільнення Олексія Крисевича та позбавлення його військового звання. Це рішення оскаржили в апеляційному суді, однак Міністерство оборони зобов'язали негайно виконати ту частину рішення, в якій йдеться про поновлення Олексія Крисевича на посаді начальника квартирно-експлуатаційного відділу Львова.

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