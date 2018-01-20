Звільненим з полону вболівальникам "Зорі" запропонували працювати у Федерації футболу
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко зустрівся з 21-річним Владиславом Овчаренком та 20-річним Артемом Ахмеровим, які були звільнені з полону бойовиків наприкінці минулого року. Про це розповіли у прес-службі ФФУ.
Одразу після обміну Андрій Павелко запросив Владислава та Артема на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться на НСК "Олімпійський" 26 травня, а також – відвідати у цьому році всі матчі за участю національної збірної України.
Окрім того, Павелко запропонував хлопцям працевлаштування у Федерації футболу України, а саме роботу з уболівальниками та координацію соціальних програм ФФУ для дітей-переселенців і підтримки воїнів АТО.
"Владислав і Артем знову були приємно вражені, оскільки отримали можливість поєднати свої захоплення футболом і прагнення робити корисне для розвитку рідної країни з професійною діяльністю, тому одразу погодились, щиро дякуючи за підтримку та виявлену довіру", – повідомили у прес-службі ФФУ.
Нагадаємо, 55 звільнених з полону бойовиків ОРДЛО залишаються на лікуванні в медичних установах.
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