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Звільненим з полону вболівальникам "Зорі" запропонували працювати у Федерації футболу

Президент Федерації запропонував Овчаренку та Ахмерову роботу з уболівальниками та координацію соціальних програм ФФУ для дітей-переселенців і підтримки бійців на Донбасі
Звільненим з окупованого Донбасу вболівальникам луганської "Зорі" Владиславу Овчаренку та Артему Ахмерову запропонували роботу у Федерації футболу України.
Звільненим з полону вболівальникам "Зорі" запропонували працювати у Федерації футболу Фото: ffu.org.ua

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко зустрівся з 21-річним Владиславом Овчаренком та 20-річним Артемом Ахмеровим, які були звільнені з полону бойовиків наприкінці минулого року. Про це розповіли у прес-службі ФФУ.

Одразу після обміну Андрій Павелко запросив Владислава та Артема на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться на НСК "Олімпійський" 26 травня, а також – відвідати у цьому році всі матчі за участю національної збірної України.

Окрім того, Павелко запропонував хлопцям працевлаштування у Федерації футболу України, а саме роботу з уболівальниками та координацію соціальних програм ФФУ для дітей-переселенців і підтримки воїнів АТО.

"Владислав і Артем знову були приємно вражені, оскільки отримали можливість поєднати свої захоплення футболом і прагнення робити корисне для розвитку рідної країни з професійною діяльністю, тому одразу погодились, щиро дякуючи за підтримку та виявлену довіру", – повідомили у прес-службі ФФУ.

Нагадаємо, 55 звільнених з полону бойовиків ОРДЛО залишаються на лікуванні в медичних установах.

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20 01 2018 22:00
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