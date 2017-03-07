Звільнений через корупцію прокурор Сус хоче через суд поновлення на посаді
"Ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 23.05.2017 р. відкрито провадження у справі за позовом Суса Д.Н. до генерального прокурора України", - йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських Новин".
У своєму позові Сус просить суд визнати протиправним і скасувати наказ від 13 квітня 2017 року про його звільнення. Суд розпочне розглядати справу 5 вересня.
Екс-прокурор відмовився пояснювати мотивацію свого позову, заявивши, що "не має наміру коментувати питання, пов'язані з Генпрокуратурою".
Нагадаємо, у квітні генпрокурор Юрій Луценко звільнив з прокуратури старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Дмитра Суса. Суса звільнили "за систематичне порушення законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики та за дії, що ганьблять звання прокурора".
Причиною стало те, що Сус у своїй декларації "забув" вказати записаний на бабусю позашляховик Audi Q7.
Цей автомобіль став об'єктом уваги журналістів після конфлікту Суса і ГПУ з НАБУ влітку минулого року. Незабаром після цього, Сус заявив в поліцію, що позашляховик викрали. Пізніше з'ясувалося, що Сус їздить на автомобілі Skoda Octavia з номерами нібито викраденого Audi Q7.
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