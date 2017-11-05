Звільнений директор ФБР планував розширити розслідування щодо РФ

Директор ФБР Джеймс Комі за кілька днів до того, як президент Дональд Трамп звільнив його, прагнув розширити розслідування про ймовірну змову між президентською кампанією Трампа і Росією.

Про це з посиланням на джерело в Конгресі США пише Reuters.

Джерело повідомило, що Комі протягом останніх кількох днів звернувся до Міністерства юстиції з проханням надати додаткові ресурси, головним чином збільшити штат, для розслідування ймовірної змови передвиборної кампанії Трампа із росіянами.

Комі поінформував про це законодавців після того, як комітет сенату з розвідки, що також розслідує цю справу, попросив ФБР прискорити розслідування.

Водночас, речник Міністерства юстиції США Аян Прайор на запит ЗМІ заявив, що інформація про те, що Комі просив більше ресурсів для розслідування, є "абстолютно невірною".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.