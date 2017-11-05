Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Звільнений директор ФБР планував розширити розслідування щодо РФ

Джеймс Комі розслідував ймовірну змову передвиборної кампанії Трампа із росіянами
Директор ФБР Джеймс Комі за кілька днів до того, як президент Дональд Трамп звільнив його, прагнув розширити розслідування про ймовірну змову між президентською кампанією Трампа і Росією.
Звільнений директор ФБР планував розширити розслідування щодо РФ Джеймс Комі Фото: Reuters

Про це з посиланням на джерело в Конгресі США пише Reuters.

Джерело повідомило, що Комі протягом останніх кількох днів звернувся до Міністерства юстиції з проханням надати додаткові ресурси, головним чином збільшити штат, для розслідування ймовірної змови передвиборної кампанії Трампа із росіянами.

Комі поінформував про це законодавців після того, як комітет сенату з розвідки, що також розслідує цю справу, попросив ФБР прискорити розслідування.

Водночас, речник Міністерства юстиції США Аян Прайор на запит ЗМІ заявив, що інформація про те, що Комі просив більше ресурсів для розслідування, є "абстолютно невірною".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2017 06:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.