Звільнений політв'язень Костенко прибуде в Київ наступного тижня, – Геращенко

Звільнений політв'язень, українець Олександр Костенко прибуде в Київ 6-7 серпня.

Про це повідомила перша віце-спікерка ВР Ірина Герщанко.

"Президент вже поспілкувався телефоном з Олександром Костенком , який з нашим консулом Геннадієм Брескаленком ідуть до Москви. Планується, що вони пізно вночі прибудуть до українського посольства. А вже в понеділок-вівторок чекаємо Олександра у Києві. Я також вже спілкувалася телефоном з Олександром. В нього, до речі, чудова українська мова, каже, що вдихає перші ковтки на волі, от на свободі відчує себе тільки вдома, в Україні", – розповіла Геращенко ввечері 3 серпня.

Нагадаємо, кримський активіст, політв'язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.