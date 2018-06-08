Звільнений з колонії РФ політв’язень Костенко перетнув російсько-український кордон, - Геращенко
"Як поінформували мене Держсекретар МЗС А. Заєць і наші консули, Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон", – повідомила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.
Крім того, о 16 годині Міністерство закордонних справ проведе брифінг, на якому дипломати розкажуть "про всі спільні, скоординовані зусилля влади і дипломатичного корпусу по захисту українців, незаконно утримуваних в РФ".
"Українська сторона і надалі робитиме все для підтримки наших незаконно ув‘язнених в РФ громадян, незалежно від їх поглядів, переконань, чи можливих запитань до них з боку українських правоохоронних органів. Наша задача – звільнити, витягти, допомогти, захисти права, добиватися консульського доступу. Всі інші питання - до інших органів і структур", – зазначає Геращенко.
Нагадаємо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.
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