CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ звільненого з російської тюрми українця Олександра Костенка зламана рука. Про це він сам повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Звільнений з російської тюрми Костенко повідомив, що у нього зламана рука - омбудсмен
За яких обставин Костенко зламав руку Денісова не повідомила
Фото: tass.ru
"Тільки-но поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко. Каже, що в нього зламана рука і він потребує допомоги. Подякував за піклування. Він обов'язково пройде медичне обстеження, і всю необхідну реабілітацію", - зазначила вона у Facebook.
Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.
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06 08 2018 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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