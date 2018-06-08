Звільнений з російської тюрми Костенко повідомив, що у нього зламана рука - омбудсмен За яких обставин Костенко зламав руку Денісова не повідомила

У звільненого з російської тюрми українця Олександра Костенка зламана рука. Про це він сам повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій.

Фото: tass.ru

"Тільки-но поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко. Каже, що в нього зламана рука і він потребує допомоги. Подякував за піклування. Він обов'язково пройде медичне обстеження, і всю необхідну реабілітацію", - зазначила вона у Facebook. Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію