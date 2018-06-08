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Звільнений з російської тюрми Костенко повідомив, що у нього зламана рука - омбудсмен

За яких обставин Костенко зламав руку Денісова не повідомила
У звільненого з російської тюрми українця Олександра Костенка зламана рука. Про це він сам повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій.
Звільнений з російської тюрми Костенко повідомив, що у нього зламана рука - омбудсмен Фото: tass.ru

"Тільки-но поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко. Каже, що в нього зламана рука і він потребує допомоги. Подякував за піклування. Він обов'язково пройде медичне обстеження, і всю необхідну реабілітацію", - зазначила вона у Facebook

Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.

 
 
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06 08 2018 16:30
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