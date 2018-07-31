Звільнений за підозрою в хабарництві прокурор Білий поновився на посаді
Білий звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати недійсним і скасувати наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з займаної посади. Крім поновлення на посаді, Білий просив виплатити йому зарплату за час "вимушеного прогулу" і повернути посаду радника юстиції, йдеться в рішенні суду від 18 липня, інформує LB.ua.
Окружний адміністративний суд Києва відмовив у позові, Білий подав апеляцію в Апеляційний адмінсуд і домігся позитивного рішення.
У матеріалах справи сказано, що прокуратура Києва провела службове розслідування щодо Білого "недостатньо якісно": розслідування слід проводити в рамках кримінального провадження, тоді як службова перевірка не може стосуватися кримінальної справи, а тільки обставин дисциплінарних проступків.
Суд вирішив, що в матеріалах справи не доведено, що Білий порушив присягу прокурора, і поновив його на посаді, а також зобов'язав виплатити йому 468 тис. гривень зарплати за час відсутності на роботі.
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