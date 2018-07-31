Звільнений за підозрою в хабарництві прокурор Білий поновився на посаді

Апеляційний суд не тільки повернув Білому роботу, а й зобов'язав виплатити 468 тис. гривень зарплати за час "вимушеного прогулу".

Суд поновив на посаді колишнього заступника прокурора Подільського району Києва Олексія Білого, якого звинувачують в отриманні 150 тис. доларів хабара.

Білий звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати недійсним і скасувати наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з займаної посади. Крім поновлення на посаді, Білий просив виплатити йому зарплату за час "вимушеного прогулу" і повернути посаду радника юстиції, йдеться в рішенні суду від 18 липня, інформує LB.ua.

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у позові, Білий подав апеляцію в Апеляційний адмінсуд і домігся позитивного рішення.

У матеріалах справи сказано, що прокуратура Києва провела службове розслідування щодо Білого "недостатньо якісно": розслідування слід проводити в рамках кримінального провадження, тоді як службова перевірка не може стосуватися кримінальної справи, а тільки обставин дисциплінарних проступків.

Суд вирішив, що в матеріалах справи не доведено, що Білий порушив присягу прокурора, і поновив його на посаді, а також зобов'язав виплатити йому 468 тис. гривень зарплати за час відсутності на роботі.