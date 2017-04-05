Звільнений за порушення присяги суддя Конституційного суду відновився на посаді
"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що в результаті протиправної бездіяльності Верховної Ради України, яка полягає в нерозгляді протягом двох років заяви позивача про відставку за наявності 36-річного стажу роботи на посаді судді, було порушено його конституційне право на отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці", - сказано в рішенні суду, інформує "Новое время".
Вказується, що Пасенюк сам подавав прохання про відставку в лютому 2014 року по досягненні 65-річного віку, проте його не задовольнили в Раді.
Офіційно депутати схвалили відставку Пасенюка в липні минулого року. Тоді народний депутат Єгор Соболєв (Самопоміч) нагадав, що Рада вже звільняла Пасенюка за порушення присяги, "за те, що він дав Януковичу диктаторські повноваження", однак тоді Пасенюк домігся відновлення.
Екс-голова Вищого адміністративного суду Пасенюк, звільнений в лютому 2014 року постановою Верховної Ради за порушення присяги з посади судді КС.
Був відновлений на посаді судді КС за рішенням Вищого адміністративного суду від 11 червня 2014 року.
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