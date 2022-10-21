БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИІлон Маск у разі купівлі Twitter планує звільнити 75% співробітників, залишивши усього дві тисячі працівників, які сформують кістяк команди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск планує скоротити 75% працівників Twitter – WP
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post.
За їхніми даними мільярдер повідомив потенційним інвесторам угоди з Twitter, що планує звільнити майже 75% персоналу (або близько 5,5 тисячі співробітників), аби скоротити штат компанії.
Ще до пропозиції Маска керівництво Twitter мало намір скоротити майже чверть робочої сили, урізавши на $800 мільйонів фонд заробітної плати. Утім заплановані бізнесменом скорочення «немислимі», бо соцмережа може зазнати більшої кількості хакерських атак.
Маск має завершити купівлю Twitter до 28 жовтня. Через те, що угода досі не закрита, компанія заморозила виплату премій своїм співробітникам. Водночас джерела видання повідомляють, що угода просувається за планом.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 10 2022 17:01 МЕДІА
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ВІДЕО Ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні виділить Євросоюз
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Жителів центральних областей просять терміново зменшити споживання електроенергії
- Через морські порти Україна експортувала 8 млн тонн агропродукції
СТАТТІ