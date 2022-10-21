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Ілон Маск планує скоротити 75% працівників Twitter – WP

Ілон Маск у разі купівлі Twitter планує звільнити 75% співробітників, залишивши усього дві тисячі працівників, які сформують кістяк команди.
Ілон Маск планує скоротити 75% працівників Twitter – WP Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post.
 
За їхніми даними мільярдер повідомив потенційним інвесторам угоди з Twitter, що планує звільнити майже 75% персоналу (або близько 5,5 тисячі співробітників), аби скоротити штат компанії.
 
Ще до пропозиції Маска керівництво Twitter мало намір скоротити майже чверть робочої сили, урізавши на $800 мільйонів фонд заробітної плати. Утім заплановані бізнесменом скорочення «немислимі», бо соцмережа може зазнати більшої кількості хакерських атак.
 
Маск має завершити купівлю Twitter до 28 жовтня. Через те, що угода досі не закрита, компанія заморозила виплату премій своїм співробітникам. Водночас джерела видання повідомляють, що угода просувається за планом. 
 
 
 
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21 10 2022 17:01
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