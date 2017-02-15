"Звільню всіх", - Гройсман щодо підвищення цін на газ

Гройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.

За словами прем'єра, зростання цін на природний газ не буде.

"Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляє про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення", - цитує прес-служба уряду Гройсмана.

Нагадаємо, комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%. За словами Вітренка, тариф можуть підняти виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках і курсу гривні.