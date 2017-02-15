Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Звільню всіх", - Гройсман щодо підвищення цін на газ

Прем'єр розкритикував заяву комерційного директора "Нафтогазу"
Гройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.
"Звільню всіх", - Гройсман щодо підвищення цін на газ Володимир Гройсман. Фото: ztnews.com.ua

За словами прем'єра, зростання цін на природний газ не буде.  

"Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляє про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення", - цитує прес-служба уряду Гройсмана.

Нагадаємо, комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%. За словами Вітренка, тариф можуть підняти виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках і курсу гривні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2017 14:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat