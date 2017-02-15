CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Звільню всіх", - Гройсман щодо підвищення цін на газ
Прем'єр розкритикував заяву комерційного директора "Нафтогазу"
Володимир Гройсман. Фото: ztnews.com.ua
За словами прем'єра, зростання цін на природний газ не буде.
"Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляє про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення", - цитує прес-служба уряду Гройсмана.
Нагадаємо, комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%. За словами Вітренка, тариф можуть підняти виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках і курсу гривні.
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