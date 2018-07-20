Багаті держави купують вироблені рабами товари на сотні мільярдів доларів, - звіт

Багаті держави купують товари сумнівного походження на загальну суму 354 мільярди доларів. Ці товари, імовірно, вироблені за рахунок рабської праці.

Ситуація із сучасним рабством є найгіршою в Північній Кореї, Афганістані, Центральноафриканській республіці, Південному Судані, Еритреї та Мавританії. Однак розвинуті країни також несуть частку відповідальності за рабство, йдеться у щорічному звіті "Глобальний індекс рабства", який публікує фундація Walk Free, інформує DW.

Основною метою звіту є тиск на уряди, компанії та споживачів задля вживання більш рішучих кроків у боротьбі із сучасним рабством. Згідно з даними фундації, щороку країни Великої двадцятки (G20) імпортують товари, вироблені за підозрілих обставин, на суму 354 мільярди доларів США. Із цієї суми 200 мільярдів доларів - це вартість вироблених за сумнівних обставин ноутбуків, мобільних телефонів та комп'ютерів. Ще 128 мільярдів доларів - це вартість одягу, який, імовірно, вироблений з використанням рабської праці.

Найбільше товарів, при виробленні яких могла використовуватись рабська праця, завозять США - на суму 144 мільярди доларів. На другому місці Японія - 47 мільярдів, на третьому - Німеччина, яка завозить товарів сумнівного походження на загальну суму у 30 мільярдів доларів.

Станом на 2016 рік у світі налічувалося 40,3 мільйона сучасних рабів. У загальну кількість рабів входять також 15 мільйонів осіб, силоміць примушених до шлюбу. Від загальної кількості сучасних рабів 71 відсоток становлять жінки.

Додамо, Україна займає 49-у сходинку в рейтингу країн, де процвітає сучасне рабство.