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Багаті держави купують вироблені рабами товари на сотні мільярдів доларів, - звіт

Розвинуті країни також несуть частку відповідальності за рабство
Багаті держави купують товари сумнівного походження на загальну суму 354 мільярди доларів. Ці товари, імовірно, вироблені за рахунок рабської праці.
Багаті держави купують вироблені рабами товари на сотні мільярдів доларів, - звіт Фото: corriere_it

Ситуація із сучасним рабством є найгіршою в Північній Кореї, Афганістані, Центральноафриканській республіці, Південному Судані, Еритреї та Мавританії. Однак розвинуті країни також несуть частку відповідальності за рабство, йдеться у щорічному звіті "Глобальний індекс рабства", який публікує фундація Walk Free, інформує DW.

Основною метою звіту є тиск на уряди, компанії та споживачів задля вживання більш рішучих кроків у боротьбі із сучасним рабством. Згідно з даними фундації, щороку країни Великої двадцятки (G20) імпортують товари, вироблені за підозрілих обставин, на суму 354 мільярди доларів США. Із цієї суми 200 мільярдів доларів - це вартість вироблених за сумнівних обставин ноутбуків, мобільних телефонів та комп'ютерів. Ще 128 мільярдів доларів - це вартість одягу, який, імовірно, вироблений з використанням рабської праці.

Найбільше товарів, при виробленні яких могла використовуватись рабська праця, завозять США - на суму 144 мільярди доларів. На другому місці Японія - 47 мільярдів, на третьому - Німеччина, яка завозить товарів сумнівного походження на загальну суму у 30 мільярдів доларів.

Станом на 2016 рік у світі налічувалося 40,3 мільйона сучасних рабів. У загальну кількість рабів входять також 15 мільйонів осіб, силоміць примушених до шлюбу. Від загальної кількості сучасних рабів 71 відсоток становлять жінки.

Додамо, Україна займає 49-у сходинку в рейтингу країн, де процвітає сучасне рабство.

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20 07 2018 11:33
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