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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Звіт уряду Гройсмана у Верховній Раді перенесли на літо

Лідерка "Батьківщини" Тимошенко вважає, що "частина залу на чолі з Президентом хоче зняти Гройсмана, а частина політиків всіляко цьому противиться"
18 квітня комітет Верховної Ради з питань економічної політики мав заслухати звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів в 2017 році.
Звіт уряду Гройсмана у Верховній Раді перенесли на літо Фото: соцмережі

На сайті комітету з'явилося повідомлення, що звіт перенесений на 20 червня.

Після розгляду в комітетах звіт повинна розглянути Верховна Рада і затвердити, або відхилити його. В останньому випадку можлива відставка уряду Володимира Гройсмана.

У коментарі LB.ua глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що звіт Кабміну в Раді перенесли через політичні причини.

"Думаю, що тут є політична причина. Чесно, я не вірю, що 2/3 залу парламенту взагалі хвилює звіт прем'єр-міністра. Тому я думаю, що це все політичні та кулуарні танці. Частина залу на чолі з Президентом хоче зняти Гройсмана, а частина політиків всіляко цьому противиться. І навколо всього цього відбувається ця кулуарщина", - сказала вона.

У свою чергу, співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко заявив, що звіт про виконання Програми діяльності уряду за 2017 рік перенесли в результаті переговорів всередині коаліції.

"Мені відомо, що вони весь тиждень вели переговори. І перенесли звіт уряду на червень. Просто йдуть торги: кого затвердити на посаді, а кого ні, кого зняти з посад", - сказав Бойко.

Раніше, в ЗМІ повідомлялось, що БПП збирався відкликати з уряду чотирьох міністрів зі своєї квоти - Олександра Данилюка, Уляну Супрун, Ігоря Насалика і Тараса Кутового. Якщо ж Гройсман на це не погодився б, то БПП домагався б відставки всього уряду.

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16 04 2018 13:01
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