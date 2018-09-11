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Звіт ЄС про Україну: Обмаль вироків у великих корупційних справах і незахищені активісти

Йоганнес Ган передав звіт прем’єр-міністру Володимиру Гройсману
Україна повинна посилити темп у реалізації реформ у судовій сфері та антикорупційних заходах, а також продемонструвати прогрес у розгляді справ про корупцію на найвищому рівні, заявили у Євросоюзі.
Звіт ЄС про Україну: Обмаль вироків у великих корупційних справах і незахищені активісти Фото: uazmi.org

Звіт, який відображає моніторинг виконання зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною за минулий рік, єврокомісар з європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган передав у п’ятницю прем’єр-міністру Володимиру Гройсману.

У звіті відзначається сповільнення реформ у судовій сфері та антикорупційних заходах, а також наголошується, що Україна повинна посилити темп виконання цих реформ.

"Попри продовження оновлення судової сфери, було винесено вкрай небагато вироків у справах про корупцію на найвищому рівні. У зв’язку із цим створення Вищого антикорупційного суду залишається тестом на успішність реформи", - наголошується у повідомленні ЄК. У ЄС підкреслюють, що, разом з тим, відбір міжнародних експертів, які допомагатимуть обирати суддів до ВАКС, є позитивним кроком.

Окремо звіт наголошує на вагомій ролі у боротьбі проти корупції громадянського суспільства. "Воно має бути здатне виконувати свою сміливу роботу безперешкодно, маючи гарантії безпеки. Потрібно у належний спосіб розслідувати напади на активістів громадянського суспільства та покарати винних. Задля цього необхідні належні дії з боку правоохоронних органів", - наголосили у ЄС.

Звіт окремо підкреслює і прогрес у інших сферах. Зокрема, у результаті послідовних економічних реформ багато великих державних підприємств продовжили збільшувати прибуток під керівництвом незалежних наглядових рад, а сотні менших підприємств було успішного приватизовано.

Звіт позитивно оцінив впровадження Україною законодавства з енергоефективності, зокрема, створення Фонду енергоефективності. Водночас у звіті йдеться про незначний прогрес у створенні незалежних операторів у сфері газу та електроенергії.

Прогрес було досягнуто у сферах санітарних і фітосанітарних питань, корпоративного законодавства, державних закупівель і захисту довкілля.

"Українська влада здійснює важкі, але результативні реформи за вкрай тяжких обставин. Результати цих реформ приносять чіткі вигоди українському народові: у 2017 році загальна торгівля між ЄС та Україною зросла на 24%, відкриваючи нові ринки для українського бізнесу. Також понад півмільйона українських громадян здійснили подорожі до ЄС, скориставшись безвізовим режимом. У рамках програми Erasmus+ відбулося понад 7200 академічних обмінів", – підкреслила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Дуже важливо зараз, у передвиборчий період, підтримувати енергію реформ в Україні та зробити ці зміни незворотними. Не може бути відступу назад у таких питаннях, як антикорупційні зусилля", - підкреслив єврокомісар з європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган.

Нагадаємо, у Раді Європі занепокоєні збільшенням нападів на представників громадянського суспільства в Україні. У Раді Європи відзначили позицію керівництва України знайти замовників нападу на Катерину Гандзюк.

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09 11 2018 15:21
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