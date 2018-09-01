Звинувачення щодо одного з підозрюваних у замаху на Чорновол у 2013 році передано до суду

Щодо затриманого було застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

У Бориспільський районний суд Київської області Генпрокуратура направила обвинувальний акт відносно одного з громадян, якого звинувачують у скоєнні замаху на умисне вбивство народного депутата від "Народного фронту" Тетяни Чорновіл в грудні 2013 року.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування та направлено до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно однієї з цивільних осіб, що обвинувачується у вчиненні у грудні 2013 року замаху на умисне вбивство Т. Чорновол, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України", - йдеться у повідомленні.

Щодо затриманого було застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Всього за цим фактом повідомлено про підозру п'яти громадянам. Стосовно двох підозрюваних направлені до суду обвинувальні акти - їх засудили до позбавлення волі, одна людина в розшуку, ще один підозрюваний помер.

Досудове розслідування щодо інших організаторів замаху триває.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня 2013 року на журналістку та громадську активістку, а нині народного депутата Тетяну Чорновол було скоєно напад на трасі Бориспіль-Київ.