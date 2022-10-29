Звинувачення з боку рф у підриві трубопроводів Nord Stream у Британії назвали "вигадкою"

Міністерство оборони Великої Британії спростувало звинувачення з боку москви у нібито причетності британських ВМС до вибухів на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Заяву оборонне відомство Великої Британії оприлюднило у Twitter.

"Щоб відвернути увагу від катастрофічного перебігу свого незаконного вторгнення в Україну, міністерство оборони росії вдається до фальшивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про Захід", - заявили у Міноборони Сполученого Королівства.

Раніше речник міністерства оборони рф заявив, що за останніми вибухами в бухті Севастополя стоїть підрозділ ЗСУ, який буцімто пройшов підготовку за допомогою британських військових, які нібито раніше брали участь у організації вибухів на газопроводах Nord Stream 1 і 2.