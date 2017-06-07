Звинувачуваних у замаху на Геращенка судитиме суд присяжних
Про це політик сказав в ефірі 112 каналу.
"Двом громадянам, які за завданням російських спецслужб приїхали в Україну з метою організувати моє вбивство, висунули звинувачення в замаху на вбивство, і запропонували отримати у вигляді терміну довічне ув'язнення. Вони мають право на суд присяжних. Вони про це попросили, тому у них буде суд присяжних. Наступне засідання в кінці липня", - повідомив Геращенко.
Як повідомлялося, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.
Виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата.
Підозрюваним у замаху на Геращенка грозить довічне ув'язнення.
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