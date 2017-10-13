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Звинувачувати Омеляна у вчиненні правопорушення ще зарано, - НАБУ

Відомство закликає ЗМІ утримуватись від спекуляцій
Національне антикорупційне бюро підтверджує, що розслідує кримінальне провадження щодо "одного із членів Кабінету міністрів" за фактом можливого незаконного збагачення.
Звинувачувати Омеляна у вчиненні правопорушення ще зарано, - НАБУ Володимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua

"Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних одним із членів Кабінету міністрів України", - повідомляє прес-служба НАБУ.

За його даними, попередня правова кваліфікація справи передбачена статтями 366-1 та 368-2 Кримінального кодексу України.

"Це провадження розпочате в травні цього року. В ході розслідування про підозру нікому не повідомлялось", - наголошують антикорупціонери.

НАБУ підкреслює, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є достатньою підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення.

"Тому просимо ЗМІ утримуватись від спекуляцій на цю тему", - закликали там.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.

"Я готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з мого боку не було", -  сказав у коментарі "Українській правді".

Він додав, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами, "зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ".

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13 10 2017 17:39
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