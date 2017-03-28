Зять Трампа зустрічався з директорами російського банку
В рамках презентації нової стратегії керівники зустрічалися з представниками фінансових інституцій Європи, Азії та США. Про це повідомляє Reuters.
Внєшкомбанк повідомив, що це були зустрічі з представниками найбільших банків і бізнес-структур в США, в тому числі - головою Kushner Companies Джаредом Кушнером.
Банк не уточнює, де і коли конкретно була зустріч.
Кушнер поки не прокоментував це повідомлення.
Раніше Кушнер погодився дати свідчення комітету з розвідки Сенату на питання про організації зустрічей з російським послом та іншими іноземними офіційними особами під час виборчої кампанії 2016 р.
Нагадаємо, колишній глава кампанії президента Дональда Трампа та екс-радник українського президента-втікача Віктора Януковича Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера, щоб просувати інтереси російського президента Владіміра Путіна.
Нещодавно директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі вперше публічно підтвердив, що ФБР розслідує можливість втручання Росії у президентські вибори 2016 року.
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