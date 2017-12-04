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Зять Тимошенко за минулий рік придбав більше 47 га землі, - ДОКУМЕНТИ

Це при тому, що в Україні діє мораторій
Зять лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко Артур Чечьоткін тільки за минулий 2016 рік придбав більше 47 гектарів землі.
Зять Тимошенко за минулий рік придбав більше 47 га землі, - ДОКУМЕНТИ Юлія Тимошенко і Артур Чечьоткін. Фото: соцмережі

Журналіст Андрій Дзиндзя на своїй сторінці у Facebook оприлюднив документи згідно з якими Артур Чечьоткін у минулому році придбав більше 47 гектарів землі.


Усі документи: Андрій Дзиндзя / Facebook

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ Артур Чечоткін у 1995 році виїхав з України до США і згодом побудував там успішний бізнес в сфері нерухомості.


Фото: соцмережі

Минулого року Артур Чечоткін став банкіром. Чоловік Євгенії Тимошенко став власником 46,3% "Укрбудінвестбанку". Разом зі Світланою Дем'яненко він купив банк у екс-нардепа Нвера Мхітаряна. Активи оцінюються в 362,9 млн грн. І з ними "Укрбудінвестбанк" займав 85 місце з 109 діючих в країні комерційних банків.

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12 04 2017 09:46
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