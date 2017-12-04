CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗять лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко Артур Чечьоткін тільки за минулий 2016 рік придбав більше 47 гектарів землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зять Тимошенко за минулий рік придбав більше 47 га землі, - ДОКУМЕНТИ
Це при тому, що в Україні діє мораторій
Юлія Тимошенко і Артур Чечьоткін. Фото: соцмережі
Журналіст Андрій Дзиндзя на своїй сторінці у Facebook оприлюднив документи згідно з якими Артур Чечьоткін у минулому році придбав більше 47 гектарів землі.
Усі документи: Андрій Дзиндзя / Facebook
Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ Артур Чечоткін у 1995 році виїхав з України до США і згодом побудував там успішний бізнес в сфері нерухомості.
Фото: соцмережі
Минулого року Артур Чечоткін став банкіром. Чоловік Євгенії Тимошенко став власником 46,3% "Укрбудінвестбанку". Разом зі Світланою Дем'яненко він купив банк у екс-нардепа Нвера Мхітаряна. Активи оцінюються в 362,9 млн грн. І з ними "Укрбудінвестбанк" займав 85 місце з 109 діючих в країні комерційних банків.
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