Зять Тимошенко за минулий рік придбав більше 47 га землі, - ДОКУМЕНТИ

Це при тому, що в Україні діє мораторій

Зять лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко Артур Чечьоткін тільки за минулий 2016 рік придбав більше 47 гектарів землі.

Журналіст Андрій Дзиндзя на своїй сторінці у Facebook оприлюднив документи згідно з якими Артур Чечьоткін у минулому році придбав більше 47 гектарів землі.



Усі документи: Андрій Дзиндзя / Facebook

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ Артур Чечоткін у 1995 році виїхав з України до США і згодом побудував там успішний бізнес в сфері нерухомості.



Фото: соцмережі

Минулого року Артур Чечоткін став банкіром. Чоловік Євгенії Тимошенко став власником 46,3% "Укрбудінвестбанку". Разом зі Світланою Дем'яненко він купив банк у екс-нардепа Нвера Мхітаряна. Активи оцінюються в 362,9 млн грн. І з ними "Укрбудінвестбанк" займав 85 місце з 109 діючих в країні комерційних банків.