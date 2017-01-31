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З'явилася нова форма рейдерства завдяки втручанню до Реєстру прав власності, - НАБУ

Ситник заявив, що в НАБУ массов надходять звернення щодо подібних випадків
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що з'явилася нова форма рейдерства по втручанню в Реєстр прав власності.
З Фото: kievsmi.net

"Є нова проблема у рейдерстві. Зараз масово йде рейдерство завдяки втручанню до Реєстру прав власності. До нас просто масової йдуть звернення з приводу того, що просто береться викидається законний власник... Буквально нещодавно в центрі Києва було захоплено будівлю. Прийшла представник компанії і сказала: "Дивіться, ми нові власники, нас внесли в реєстр", - заявив Артем Ситник на брифінгу, повідомляє "112.ua".

За його словами, він проведе зустріч з міністром юстиції Павлом Петренко щодо цієї проблеми.

Нагадаємо, Київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.

 
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31 01 2017 14:58
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