БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДиректор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що з'явилася нова форма рейдерства по втручанню в Реєстр прав власності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З'явилася нова форма рейдерства завдяки втручанню до Реєстру прав власності, - НАБУ
Ситник заявив, що в НАБУ массов надходять звернення щодо подібних випадків
Фото: kievsmi.net
"Є нова проблема у рейдерстві. Зараз масово йде рейдерство завдяки втручанню до Реєстру прав власності. До нас просто масової йдуть звернення з приводу того, що просто береться викидається законний власник... Буквально нещодавно в центрі Києва було захоплено будівлю. Прийшла представник компанії і сказала: "Дивіться, ми нові власники, нас внесли в реєстр", - заявив Артем Ситник на брифінгу, повідомляє "112.ua".
За його словами, він проведе зустріч з міністром юстиції Павлом Петренко щодо цієї проблеми.
Нагадаємо, Київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 01 2017 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles
влажность:
давление:
ветер: